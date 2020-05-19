У понеділок, після пом'якшення карантинних обмежень в Італії, в канали Венеції повернулися гондоли.

Про це повідомляє France 24.

Наразі вони перевозять місцевих жителів та чекають повернення туристів.

Гондольєри, крім знаменитих синьо-білих футболок в смужку, також одягли маски та рукавички. У самих човнах спеціальною стрічкою позначені місця, де повинна знаходитися людина, щоб була дотримана дистанція між нею та гондольєром.

У зонах посадки працівники в санітарних костюмах проводять дезінфекцію, перш ніж люди піднімуться на борт.

Гондоли, зокрема, обслуговують рибний ринок Ріальто і популярний район Дорсодуро. Максимально на борту одночасно можуть перебувати шість пасажирів.

Очікується, що невеликі, часто прикрашені гондоли, які традиційно використовуються для перевезення туристів північним італійським містом, повернуться на воду 3 червня, коли країна відкриє кордони для туристів з ЄС.