Про це повідомляє France 24.
Наразі вони перевозять місцевих жителів та чекають повернення туристів.
Гондольєри, крім знаменитих синьо-білих футболок в смужку, також одягли маски та рукавички. У самих човнах спеціальною стрічкою позначені місця, де повинна знаходитися людина, щоб була дотримана дистанція між нею та гондольєром.
У зонах посадки працівники в санітарних костюмах проводять дезінфекцію, перш ніж люди піднімуться на борт.
Гондоли, зокрема, обслуговують рибний ринок Ріальто і популярний район Дорсодуро. Максимально на борту одночасно можуть перебувати шість пасажирів.
Очікується, що невеликі, часто прикрашені гондоли, які традиційно використовуються для перевезення туристів північним італійським містом, повернуться на воду 3 червня, коли країна відкриє кордони для туристів з ЄС.
- Раніше повідомлялось, що жителі Венеції (Італія) помітили, що в зв’язку з карантином, вода в каналах на території міста стала набагато чистішою: можна роздивитися маленьких рибок і водорості, а замість гондол плавають лебеді.