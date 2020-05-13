Про це повідомила пресслужба Уряду.

“Постанова дозволить розширити коло суб’єктів господарювання АПК та створить рівний доступ таких суб’єктів до отримання державної підтримки за залученими в банках кредитами. На підтримку аграріїв передбачені кошти у розмірі 1,2 млрд грн“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасниками програми стануть суб’єкти господарювання АПК, які займаються усіма видами сільськогосподарської діяльності (наразі такий доступ мають лише суб’єкти, які займаються тваринництвом та використали кредитні кошти на цілі тваринництва або які мають чистий дохід від реалізації продукції за останній рік до 20 млн грн).

При цьому, також будуть діяти обмеження для таких суб’єктів та пов’язаних із ними осіб – не більше 5 млн грн на суб’єкт (крім позичальників, які провадять діяльність у галузі тваринництва, для яких обмеження не більше 15 млн грн).