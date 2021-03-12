Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі подав у відставку на тлі критики суспільства та парламентаріїв після закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Про це інформує Агентство новин Словацької Республіки (TASR).

Як повідомлялося, після закупівлі 2 млн доз російської вакцини Словаччина стала другою після Угорщини європейською країною, що хоче застосовувати препарат.

Такі дії уряду спричинили політичну кризу. Дві партії заявили про можливість виходу з правлячої коаліції. Якщо це станеться, уряд чинного прем’єра Ігоря Матовича втратить більшість в словацькому парламенті, що може призвести до дострокових виборів.

10 березня очільник МОЗ Крайчі оголосив, що піде у відставку, як того вимагала партія “За народ, свободу і солідарність” (SaS), погрожуючи виходом з коаліції.

Матович став на захист Крайчі, назвавши його відставку “найабсурднішою в історії”. Прем’єр закликав його йти з посади поступово.