Про це інформує Агентство новин Словацької Республіки (TASR).
Як повідомлялося, після закупівлі 2 млн доз російської вакцини Словаччина стала другою після Угорщини європейською країною, що хоче застосовувати препарат.
Такі дії уряду спричинили політичну кризу. Дві партії заявили про можливість виходу з правлячої коаліції. Якщо це станеться, уряд чинного прем’єра Ігоря Матовича втратить більшість в словацькому парламенті, що може призвести до дострокових виборів.
10 березня очільник МОЗ Крайчі оголосив, що піде у відставку, як того вимагала партія “За народ, свободу і солідарність” (SaS), погрожуючи виходом з коаліції.
Матович став на захист Крайчі, назвавши його відставку “найабсурднішою в історії”. Прем’єр закликав його йти з посади поступово.
“У ці важкі для Словаччини часи я хочу, щоб новий міністр був разом з чинним міністром протягом декількох тижнів, щоб передача влади і відповідальності пройшла гладко і не вплинула на охорону здоров’я і життя”, — сказав він, додавши, що пропонує міністру піти, коли почнеться вакцинація російською вакциною “Спутник V”.
- Днями Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.
- Міністерство закордонних справ України відповіло прем’єру Словаччини Ігорю Матовичу. Від прем’єра Словаччини вимагали вибачень.
- У четвер, 4 березня, Матович публічно вибачився перед українцями за некоректний жарт про “обмін Закарпатської України та російську вакцину”.