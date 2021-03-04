Covid-19 Україна

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«Словаччина – твій друг»: Матович публічно вибачився за «жарт» про Закарпаття

У четвер, 4 березня, прем'єрміністр Словаччини Ігор Матович публічно вибачився перед українцями за некоректний жарт про “обмін Закарпатської України та російську вакцину”.

Четвер, 4 березня 2021, 14:26

Про це він написав у своєму Twitter.

“Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Прошу вибачення у всіх українців за мою недоречну реакцію, яка може підірвати їхні справедливі зусилля”, – заявив Матович.

Словацький прем’єр на завершення написав українською “Словаччина – твій друг” та позначив акаунти президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

Як повідомлялося раніше, Матович оскандалився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України. 

Міністерство закордонних справ України відповіло прем’єру Словаччини Ігорю Матовичу, який некоректно пожартував про Закарпаття. В МЗС переконані, що жарти, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, незалежно від контексту є категорично неприйнятними, особливо — в умовах російської агресії. Від прем’єра Словаччини вимагали вибачень.

Зауважимо, що після закупівлі 2 млн доз російської вакцини Словаччина стала другою після Угорщини європейською країною, що хоче застосовувати препарат. Такі дії уряду спричинили політичну кризу. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції. Якщо це станеться, уряд Матовича втратить більшість в словацькому парламенті, що може призвести до дострокових виборів.

Теги: вибачення, Ігор Матович, Словаччина, жарт

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