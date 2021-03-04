«Словаччина – твій друг»: Матович публічно вибачився за «жарт» про Закарпаття

Про це він написав у своєму Twitter.
“Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Прошу вибачення у всіх українців за мою недоречну реакцію, яка може підірвати їхні справедливі зусилля”, – заявив Матович.
Словацький прем’єр на завершення написав українською “Словаччина – твій друг” та позначив акаунти президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
Як повідомлялося раніше, Матович оскандалився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.
Міністерство закордонних справ України відповіло прем’єру Словаччини Ігорю Матовичу, який некоректно пожартував про Закарпаття. В МЗС переконані, що жарти, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, незалежно від контексту є категорично неприйнятними, особливо — в умовах російської агресії. Від прем’єра Словаччини вимагали вибачень.
Зауважимо, що після закупівлі 2 млн доз російської вакцини Словаччина стала другою після Угорщини європейською країною, що хоче застосовувати препарат. Такі дії уряду спричинили політичну кризу. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції. Якщо це станеться, уряд Матовича втратить більшість в словацькому парламенті, що може призвести до дострокових виборів.
- Раніше повідомлялося, що стратегія вакцинації Євросоюзу проти коронавірусу COVID-19 провалилась, адже кілька держав-членів блоку просять про постачання вакцин Росію, Ізраїль та Китай.
- Міністр закордонних справ (МЗС) Словаччини Іван Корчок вибачився перед Україною за недоречний жарт прем’єрміністра своєї країни Ігоря Матовича щодо Закарпатської України.