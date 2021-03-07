22-річна поетеса Аманда Горман, яка виступала з промовою на інавгурації Джо Байдена, поскаржилася на охоронця, який переслідував її, бо вважав "підозрілою".

Про це вона написала в Instagram.

Вона розповіла, що це сталося в п’ятницю ввечері. Вона йшла додому, коли охоронець почав слідувати за нею. Деякий час по тому він сказав Аманді, що та виглядає підозріло, але не навів жодного аргументу.

“Охоронець стежив за мною сьогодні ввечері, коли я йшла додому. Він запитав, чи живу я там, тому що “ти виглядаєш підозріло”. Я показала свої ключі і забігла в будівлю. Він пішов, ніяких вибачень”, – написала Горман.

Аманда зазначила, що така “реальність чорношкірих дівчат”.

“Сьогодні вас називають ідеалом, а завтра – небезпечною”, – додала вона.