Про це пише The Hill.

Зокрема, перше і друге місця в списку бестселерів Amazon займають книги Change Sings і The Hill We Climb.

“Ambitious Girl,” дитяча книга, написана автором бестселерів New York Times Міною Гарріс, яка також є племінницею віцепрезидентки Камали Гарріс, займає третє місце. А мемуари Барака Обами “Земля обітована” (A Promised Land) займають четверте місце в рейтингу.

У своєму Twitter-акаунті Аманда подякувала за підтримку її книг.

“Я на вершині, мої книги – №1 і №2 на Amazon всього за 1 день! Велике дякую за підтримку мене і моїх слів”, – написала Горман.

I AM ON THE FLOOR MY BOOKS ARE #1 & #2 ON AMAZON AFTER 1 DAY! Thank you so much to everyone for supporting me and my words. As Yeats put it: “For words alone are certain good: Sing, then”

— Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) January 20, 2021