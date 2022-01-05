Радіо міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" ESC Radio підбило підсумки голосування на найпопулярнішу пісню в історії фестивалю. Пісня "Шум" гурту Go_A увійшла до трійки переможців.

Відповідну інформацію опубліковано на сайті Eurovision Song Contest Web Radio.

Цьогоріч перше місце посіла пісня переможниці 2012 року Loreen – Euphoria. Ця композиція очолює рейтинг 250 найкращих композицій уже 10 років.

Друге місце посіли переможці конкурсу 2021 року Maneskin – Zitti E Buoni, а третє – Go_A із “Шумом”.

Ще одна пісня цього гурту “Соловей”, із якою Go_A мали їхати на Євробачення у 2020 році, посіла 128 місце.

Новиною про досягнення гурт GO_A поділився у своїх соціальних мережах.

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У топі можна знайти також пісні й інших українських виконавців.

Пісня Джамали “1944” посіла 14-е місце, Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки – 72 місце, “Дикі танці” Руслани посіли 78 місце, Shady Lady Ані Лорак – 108 місце, Be My Valentine Світлани Лободи – 242 місце.