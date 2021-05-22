Переможцем 65-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який проходив у Роттердамі (Нідерланди), став італійський рок-гурт "Måneskin", який представив пісню "Zitti E Buoni".

Про це повідомляють #Букви.

Український гурт Go_A, який представив на конкурсі пісню “Шум”, посів п’яте місце.

У фіналі змагалися по 10 країн, які за результатами голосування отримали найбільше балів у півфіналах; країна, яка приймає конкурс, – Нідерланди; та країни “великої п’ятірки” (засновники конкурсу) – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія.

Всього виступили представники 26 країн.

Місця між артистами розподілилися за результатами голосування журі та глядачів. Спочатку оголосили бали, які виконавцям дали представники журі країн-учасниць. Після цього до цих балів додали бали глядачів.

Переможці – італійський гурт Måneskin – отримали 524 бали (206 – від журі та 318 – від глядачів).

Український гурт Go_A отримав 97 балів від національних журі та 267 — від глядачів (загалом 364 бали).

Загалом ТОП-10 виглядає наступним чином:

1. Італія: гурт Måneskin — “Zitti E Buoni” — 524 бали;

2. Франція: співачка Barbara Pravi з піснею “Voilà” — 499 бали;

3. Швейцарія: співак Gjon’s Tears — “Tout l’Univers” — 432 бали;

4. Ісландія: Daði og Gagnamagnið з піснею “10 Years” — 378 балів;

5. Україна: гурт Go_A — “SHUM” — 364 балів;

6. Фінляндія: гурт Blind Channel — “Dark Side” — 301 балів;

7. Мальта: Destiny — “Je Me Casse” — 255 балів;

8. Литва: гурт The Roop з піснею “Discoteque” — 220 балів;

9. Росія: співачка Manizha — “Russian Woman” — 204 бали;

10. Греція: Stefania з піснею “Last Dance” — 170 балів.

Країна-переможниця Італія отримала можливість провести наступний, 66-й пісенний конкурс “Євробачення” у 2022 році.