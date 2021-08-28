Пістолет, з якого вбили знаменитого американського бандита часів Дикого Заходу Біллі Кіда, продали на аукціоні за більш ніж $6 млн.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Аукціоністи Bonhams заявили, що револьвер Colt одинарної дії, який шериф Пет Гарретт використовував, щоб вбити Біллі Кіда в 1881 році, був куплений телефоном людиною, яка побажала залишитися невідомою.

Вони додали, що ціна в 6,03 мільйона доларів є світовим рекордом для будь-якої вогнепальної зброї. Очікувалося, що пістолет принесе від 2 до 3 мільйонів доларів.

Біллі Кід після вбивства восьми осіб знаходився в розшуку в Арізоні і Нью-Мексико. Після багатомісячного переслідування Гарретт вистежив його на ранчо в Форт-Самнер, штат Нью-Мексико, і застрелив 14 липня 1881 року. Біллі Кіду був 21 рік.

Історія злочинця 19 століття фіксувалася в поп-культурі протягом майже 100 років, в тому числі в таких фільмах, як “Пет Гаррет і Біллі Кід” та “Молоді стрілки”.