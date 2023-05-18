Країни Південної Європи готуються до рекордної посухи влітку, а деякі вже потерпають від нестачі води. Фермери готуються до найгірших врожаїв за останні десятиліття.

Джерело: Reuters.

В Іспанії очікують найгіршу ситуацію. Ще у квітні міністр сільського господарства країни Луїс Планас просив Євросоюз про екстрену допомогу. За його словами, ситуація, спричинена цією посухою, настільки масштабна, що її наслідки неможливо подолати лише власним коштом.

Минулого тижня уряд Іспанії виділила понад 2 млрд євро на подолання надзвичайної ситуації. Ще країна попросила 450 млн євро з кризового фонду Єврокомісії.

Вже не вперше вчені попереджали про зміну клімату. Утім багато сільськогосподарських регіонів не поспішають переходити на крапельне зрошування чи вирощування стійкіших до посухи культур. За словами кліматолога і директора французького Інституту П’єра-Симона Лапласа Робера Вотара, деякі компанії навіть не думають змінювати модель свого споживання, але “намагаються знайти якісь чудодійні технології, які б приносили воду”.

В Іспанії виробляється половина виробництва оливок і третина фруктів в ЄС. Проте до квітня цього року випало менше половини середньої кількості опадів. Фермери повідомляють, що можуть втратити до 80%. Також постраждали зернові та олійні культури, що стало найгіршою ситуацією за десятиліття.

Проблеми можуть виникнути й в Італії. У цій країні близько 80% водопостачання йде на сільське господарство, але цього року в горах країни випало мало снігу. Ще у ґрунті мало вологи, тому фермери були змушені скоротити посівні площі.

“Сильна посуха в Південній Європі викликає особливе занепокоєння не тільки для тамтешніх фермерів, а й тому, що це може підштовхнути до зростання і без того дуже високі споживчі ціни, якщо виробництво в ЄС буде значно нижчим”, – сказала речниця Комісії Міріам Гарсіа Феррер.