Про це повідомляє агентство CNA.
Зазначається, що гостра нестача мікросхем у багатьох країнах впливає на виробництво в таких галузях, як автомобілебудування.
За даними Корейської асоціації напівпровідникової промисловості, 153 компанії-виробники мікросхем, включно зі світовими лідерами галузі Samsung Electronics і SK Hynix, вже мають плани інвестувати 510 трильйонів вон або більше у період з цього року по 2030 рік.
“Оскільки конкуренція в області напівпровідників у всьому світі зростає, стає ясно, що нам також необхідно підвищити нашу конкурентоспроможність у напівпровідниковій промисловості”, – заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін.
Зараз компанія Samsung будує третій завод із виробництва мікросхем у Пхентхеку, на південь від Сеула. Планують ввести його в експлуатацію у 2022 році.
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SK Hynix розглядає можливість придбання додаткових потужностей з виробництва 8-дюймових мікросхем, йдеться у заяві міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.
Податкові пільги діятимуть з другої половини 2021 року по 2024 рік для великих корпорацій. Зараз пільги становлять 3%, а планують підвищити до 6%.
Samsung Electronics, Hyundai Motor, міністерство і галузеві асоціації також погодилися об’єднати зусилля для вирішення проблеми нестачі автомобільних чіпів.
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