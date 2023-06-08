Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що підрив Каховської ГЕС суттєво змінює географію та рельєф Херсонської прифронтової ділянки, а також впливає на позиції російських військ на східному березі Дніпра.

Джерело: ISW

Фахівці зауважили, що зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні (NIR), зроблене о 04:00 ранку за східним часом 7 червня, свідчить про те, що повінь сильно порушує підготовлені російські оборонні позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро. Насамперед це стосується позицій Росії на першій лінії в Голій Пристані та Олешках.

З різних джерел повідомлялося, що Олешки, Гола Пристань, Козачі Лагері і Дніпряни майже повністю затоплені, а рівень води на деяких ділянках підіймається до висоти одноповерхових будівель.

Український штаб з ліквідації наслідків руйнування дамби, повідомив, що станом на 7 червня частково або повністю підтопленими є 29 населених пунктів, з яких 19 знаходяться на підконтрольній Україні території та 10 – на окупованій Росією території.

Російські джерела опублікували кадри, на яких видно, що вода в Новій Каховці почала спадати і впала на 30 см. Вони також стверджували, що рівень води знизився на три-чотири метри в деяких районах з висоти 10 метрів.

Водночас повідомляється, що станом на 7 червня рівень води в сусідньому місті Миколаєві підвищився на 70 см.

“Повінь, ймовірно, посилиться та змінить географію Херсонської області протягом наступних 72 годин”, – наголосили в ISW.

Руйнування дамби ГЕС також впливає на позиції російських військ на східному березі Дніпра.

Повінь вже зруйнувала низку російських польових укріплень на першій лінії, які вони хотіли використовувати для захисту від українських атак.

Стрімка повінь, ймовірно, змусила російський персонал і військову техніку з основних російських пунктів концентрації в Олешках і Голій Пристані відступити.

Російські війська раніше використовували ці позиції для обстрілу міста Херсон та інших населених пунктів на західному березі Херсонщини.

Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська передислокували свій особовий склад і військову техніку на відстань від 5 до 15 кілометрів від зони затоплення.

Повінь також знищила російські мінні поля вздовж узбережжя, на кадрах видно, як міни вибухають у паводковій воді.

Окупаційний “голова Херсонської області” Володимир Сальдо, однак, стверджував, що знищення Каховської ГЕС вигідне російській обороні, оскільки це ускладнить просування України через річку. Проте оцінка ситуації Сальдо ігнорує втрату Росії першої лінії підготовлених укріплень. Кількість російської важкої техніки, втраченої за перші 24 години повені, також невідома.