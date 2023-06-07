Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що руйнування греблі Каховської ГЕС можна вважати найбільш значним інцидентом нанесення шкоди цивільній інфраструктурі з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Джерело: СNN.

Гріффітс відзначив, що росіяни знищили не лише життєво важливе джерело води для мільйонів жителів Херсонської, Дніпровської та Запорізької областей, а також і основне джерело сільськогосподарського зрошення на півдні Херсона і в Криму.

“Інцидент матиме негативні наслідки для сільського господарства і виробництва продуктів харчування. Серйозні наслідки також очікуються в тимчасово окупованих Росією регіонах, куди гуманітарні організації все ще намагаються отримати доступ”, – наголосив він.

Водночас заступник генсекретаря ООН додав, що швидкоплинна вода може перенаправити міни та інші вибухонебезпечні предмети в райони, які раніше вважалися безпечними.

При цьому в Міноборони України зауважили, що ситуація, що склалась внаслідок техногенної катастрофи, вчиненої Росією унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, вивчається Державною спеціальною службою транспорту МО України.

“Попереджаємо місцеве населення у зоні підтоплення про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів”, – попередили у відомстві.

Обвалення дамби, як зазначив Гріффітс, вплине на вироблення електроенергії і безпеку Запорізької атомної електростанції. “Шкода, заподіяна руйнуванням греблі, означає, що життя стане нестерпно важким для тих, хто вже став жертвою збройного конфлікту”, – резюмував він.