Джерело: СNN.
Гріффітс відзначив, що росіяни знищили не лише життєво важливе джерело води для мільйонів жителів Херсонської, Дніпровської та Запорізької областей, а також і основне джерело сільськогосподарського зрошення на півдні Херсона і в Криму.
“Інцидент матиме негативні наслідки для сільського господарства і виробництва продуктів харчування. Серйозні наслідки також очікуються в тимчасово окупованих Росією регіонах, куди гуманітарні організації все ще намагаються отримати доступ”, – наголосив він.
Водночас заступник генсекретаря ООН додав, що швидкоплинна вода може перенаправити міни та інші вибухонебезпечні предмети в райони, які раніше вважалися безпечними.
При цьому в Міноборони України зауважили, що ситуація, що склалась внаслідок техногенної катастрофи, вчиненої Росією унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, вивчається Державною спеціальною службою транспорту МО України.
“Попереджаємо місцеве населення у зоні підтоплення про підвищену небезпеку від вибухонебезпечних предметів”, – попередили у відомстві.
Обвалення дамби, як зазначив Гріффітс, вплине на вироблення електроенергії і безпеку Запорізької атомної електростанції. “Шкода, заподіяна руйнуванням греблі, означає, що життя стане нестерпно важким для тих, хто вже став жертвою збройного конфлікту”, – резюмував він.
- Станом на 15:00 7 червня із підтоплених районів Херсонської області вже евакуювали понад 1 560 людей.
- У Дніпропетровській області спостерігають масовий мор риби. Очікується, що катастрофа може торкнутися Миколаївській, Запорізької та Херсонської області.
- Внаслідок терористичного акту РФ на Каховській ГЕС на правобережжі Херсонщини затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Та в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.