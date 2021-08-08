Поблизу будівлі Офісу президента з’явилася яскрава інсталяція. Ймовірно, її підготували до святкування 30-річчя Незалежності України.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, під офісом Зеленського з’явився півень у фіолетовій вишиванці, яку у соцмережах жваво порівнюють з російською косовороткою. Однак замість крил у чудернацького півня з’явилися руки.

Частиною інсталяції стала ще одна незвичайна тварина, у якій можна угледіти носорога, або ж й іншу істоту. Також декоратори встановили й низку інших міфічних істот.

Також перед входом в ОПУ поставили дзеркальний надпис YOUkraine. Облаштуванням інсталяції займаються й досі.

Як виявилося, героями нової інсталяції біля ОПУ стали істоти із творчості видатної української мисткині Марії Примаченко.

#Букви надіслали запит щодо того, скільки витратили на цю інсталяцію та звідки виділили кошти.

Додамо, що у соцмережах задуму дизайнерів не зрозуміли й розкритикували нову інсталяцію.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський замість вишиванки одягнув російську косоворотку.