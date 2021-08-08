Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, під офісом Зеленського з’явився півень у фіолетовій вишиванці, яку у соцмережах жваво порівнюють з російською косовороткою. Однак замість крил у чудернацького півня з’явилися руки.
Частиною інсталяції стала ще одна незвичайна тварина, у якій можна угледіти носорога, або ж й іншу істоту. Також декоратори встановили й низку інших міфічних істот.
Також перед входом в ОПУ поставили дзеркальний надпис YOUkraine. Облаштуванням інсталяції займаються й досі.
Як виявилося, героями нової інсталяції біля ОПУ стали істоти із творчості видатної української мисткині Марії Примаченко.
#Букви надіслали запит щодо того, скільки витратили на цю інсталяцію та звідки виділили кошти.
Додамо, що у соцмережах задуму дизайнерів не зрозуміли й розкритикували нову інсталяцію.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський замість вишиванки одягнув російську косоворотку.
- Детальніше про те, як відреагували соцмережі на вбрання президента – у матеріалі.