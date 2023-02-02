Північна Корея заявила, що навчання Сполучених Штатів Америки і їхніх союзників досягли "крайньої червоної лінії" і загрожують перетворити півострів на "величезний військовий арсенал і більш критичну зону бойових дій".

Про це інформує Reuters.

У заяві міністерства закордонних справ, йдеться, що Пхеньян не зацікавлений у діалозі, доки Вашингтон проводить ворожу політику. Згідно з документом, військова та політична ситуація на Корейському півострові та в регіоні досягла “крайньої червоної лінії” через “безрозсудні військові конфронтаційні маневри та ворожі дії США та їх васальних сил”.

У вівторок, 31 січня, міністр оборони США Ллойд Остін та його південнокорейський колега пообіцяли розширити військові навчання та розгорнути більше “стратегічних активів”, таких як авіаносці та бомбардувальники далекого радіусу дії, щоб протистояти розробці зброї Північної Кореї та запобігти війні.

“Це яскраве вираження небезпечного сценарію США, який призведе до перетворення Корейського півострова на величезний військовий арсенал і більш критичну зону бойових дій”, – повідомляється в заяві Північної Кореї.

Також додається, що глави оборонних відомств Сполучених Штатів і Південної Кореї пообіцяли розширити військові навчання та посилити плани ядерного стримування для протидії зброї Північної Кореї.

У середу, 30 січня, Сполучені Штати і Південна Корея провели спільні повітряні навчання з американськими бомбардувальниками B-1B і винищувачами F-22, а також літаками F-35 обох країн.

“Ми чітко дали зрозуміти, що не маємо ворожих намірів щодо КНДР, і прагнемо серйозної та стійкої дипломатії для вирішення повного спектру питань, що викликають стурбованість обох країн і регіону”, — сказав речник Ради національної безпеки Білого дому.

Наголошено, що торік Північна Корея провела рекордну кількість випробувань балістичних ракет, які заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН. Також спостерігалося відновлення закритого полігону для випробування ядерної зброї, що вперше з 2017 року підвищило очікування ядерного випробування.

У Нью-Йорку міністерка закордонних справ Південної Кореї Пак Джин зустрілася в середу, 1 лютого, з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і закликала організацію продовжувати приділяти увагу останнім провокаціям Північної Кореї та зусиллям запровадити санкції проти затворницького режиму.