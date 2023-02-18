18 лютого КНДР запустила балістичну ракету далекого радіусу дії в море біля західного узбережжя Японії після того, як Пхеньян попередив про потужну відповідь на майбутні військові навчання США і Південної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

Японська влада заявила, що ракета впала у води виняткової економічної зони Японії більше ніж через годину після запуску. Це свідчить про те, що ця була одна з найбільших ракет Північної Кореї. У Токіо заявили, що на даний час не надходило жодних повідомлень про пошкодження кораблів чи літаків.

Цей обстріл стався після того, як напередодні Пхеньян пригрозив “безпрецедентно наполегливою, сильною” відповіддю на спільні військові навчання США та Південної Кореї. Останні готуються до щорічних військових навчань у межах зусиль протистояти зростаючим ядерним загрозам від КНДР.

Протягом 2022 року Північна Корея випустила безпрецедентну кількість ракет, зокрема й міжконтинентальні балістичні ракети, які здатні долетіти до США. Разом з запусками ракет КНДР відновлювала підготовку до свого першого ядерного випробування з 2017 року.

Сьогоднішня ракета дальнього радіуса дії була запущена з району Сунан поблизу Пхеньяна, повідомили військові Південної Кореї. Сунан є місцем розташування міжнародного аеропорту Пхеньяну, де Північна Корея провела більшість своїх останніх випробувань міжконтинентальних балістичних ракет.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив на брифінгу, що Японія рішуче засудила запуск і висловила рішучий протест, назвавши його загрозою для міжнародної спільноти.

Програми балістичних ракет і ядерної зброї Північної Кореї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, але Пхеньян каже, що розробка зброї необхідна для протидії “ворожій політиці” Вашингтона та його союзників.