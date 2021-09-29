Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Переваги гіперзвукових ракет у тому, що вони швидші та маневровніші, а це ускладнює їхнє перехоплення системами протиракетної оборони.

Запуск у КНДР є третім тестуванням  цього місяця. 16 вересня КНДР на загал показала випробування залізничних пускових установок, випустивши з неї балістичну ракету на 800 км.

ЗМІ Північної Кореї заявляють, що цей запуск є свідченням розвитку військових потужностей країни, попри накладені на неї санкції.

Окрім цього, у вівторок Пхеньян представив капсули з паливом для заправки ракет. Вони створені для прискорення заряджання та залпу.

Японія та США засудили ці випробування, назвавши їх такими, що дестабілізують регіон.

У Радбезі ООН також засудили тестування балістичних ракет та заборонили це робити. Ці ракети вважають найнебезпечнішими через здатність нести потужний заряд та рухатися з великою швидкістю.

У серпні стало відомо, що КНДР збирається перезапускати реактор, що може виробляти плутоній для ядерної зброї.

© Maxar Technologies, 2021, AP)

19 вересня  агентство Associated Press повідомило про те, що Північна Корея розширює потужності заводу по збагаченню урану на ядерному комплексі в Йонбені. Таким чином хочуть розширити виробництво бомб та ракет.

  • Раніше повідомлялося, що Північна Корея вважає передчасним заклик Південної Кореї щодо оголошення про офіційне закінчення Корейської війни, яка тривала у 1950-х.