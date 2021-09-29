КНДР здійснила випробування нової ракети, що може нести ядерний заряд.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Переваги гіперзвукових ракет у тому, що вони швидші та маневровніші, а це ускладнює їхнє перехоплення системами протиракетної оборони.

Запуск у КНДР є третім тестуванням цього місяця. 16 вересня КНДР на загал показала випробування залізничних пускових установок, випустивши з неї балістичну ракету на 800 км.

ЗМІ Північної Кореї заявляють, що цей запуск є свідченням розвитку військових потужностей країни, попри накладені на неї санкції.

Окрім цього, у вівторок Пхеньян представив капсули з паливом для заправки ракет. Вони створені для прискорення заряджання та залпу.

Японія та США засудили ці випробування, назвавши їх такими, що дестабілізують регіон.

У Радбезі ООН також засудили тестування балістичних ракет та заборонили це робити. Ці ракети вважають найнебезпечнішими через здатність нести потужний заряд та рухатися з великою швидкістю.

У серпні стало відомо, що КНДР збирається перезапускати реактор, що може виробляти плутоній для ядерної зброї.

19 вересня агентство Associated Press повідомило про те, що Північна Корея розширює потужності заводу по збагаченню урану на ядерному комплексі в Йонбені. Таким чином хочуть розширити виробництво бомб та ракет.