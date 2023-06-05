За даними розвідки Сполученого Королівства, російська тактика із запуску іранських БпЛА з метою виснаження української ППО, не досягла успіху.

Джерело: Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що впродовж травня Росія запустила понад 300 іранських літальних апаратів серії Shahed (OWA-UAV) проти України, що стало найінтенсивнішим використанням цієї системи озброєння на сьогодні.

“Росія, ймовірно, запускає стільки БпЛА у спробах змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони. Росії навряд чи вдалося досягти особливого успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% дронів Shahed, переважно використовуючи свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та радіоелектронні перешкоди”, – наголосили у розвідці.

Також у відомстві додали, що Росія, ймовірно, намагалася визначити та завдати ударів по українських військах далеко за лінією фронту.

Проте, як відзначили в Міноборони Великої Британії, Росія залишається “дуже неефективною у враженні таких динамічних цілей на дальності через недосконалі процеси наведення”.