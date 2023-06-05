Джерело: Міноборони Великої Британії.
Зазначається, що впродовж травня Росія запустила понад 300 іранських літальних апаратів серії Shahed (OWA-UAV) проти України, що стало найінтенсивнішим використанням цієї системи озброєння на сьогодні.
“Росія, ймовірно, запускає стільки БпЛА у спробах змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони. Росії навряд чи вдалося досягти особливого успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% дронів Shahed, переважно використовуючи свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та радіоелектронні перешкоди”, – наголосили у розвідці.
Також у відомстві додали, що Росія, ймовірно, намагалася визначити та завдати ударів по українських військах далеко за лінією фронту.
Проте, як відзначили в Міноборони Великої Британії, Росія залишається “дуже неефективною у враженні таких динамічних цілей на дальності через недосконалі процеси наведення”.
- Європейські санкції проти РФ, запроваджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, призвели до того, що будь-яка символіка з жовтими й синіми кольорами викликає різку реакцію у керівництва Кремля та забороняється на території країни.