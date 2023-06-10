Протягом дня рівень підтоплення на Херсонщині зменшився на 27 см після вибуху Каховської ГЕС, а площа затоплених територій уже скоротилася на половину.

Джерело: Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін

“У порівнянні з ранком середній рівень підтоплення зменшився на 27 см і зараз становить 4,45 метра. Площа затоплених територій зменшилася практично вдвічі. Вода відійшла з Миколаївки, Львового та Ольгівки Бериславського району. Досі підтопленими залишаються 32 населених пункти на правобережжі. Під водою 3784 житлові будинки”, – розповів Олександр Прокудін.

Він повідомив, що станом на вечір суботи з небезпечних населених пунктів вже було евакуйовано 2699 осіб, серед яких є 178 дітей та 67 осіб з обмеженими можливостями.

Зазначено, що ситуація на тимчасово окупованому лівому березі залишається критичною, затоплено 14 населених пунктів. Водночас окупаційна влада не здійснює жодних заходів щодо евакуації.