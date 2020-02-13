Про це повідомляє видання Deadline.

Сценаристами виступлять подружжя Анна Уотерхаус і Джо Шрепнел ( “Небезпечна роль Джин Сіберг”, “Наслідки”). Продюсуванням займуться компанії 21 Laps Шона Леві ( “Дуже дивні справи”) і Christie Estate.

Disney збереже оригінальний час дії. У романі все відбувалося в період Другої світової війни. Однак автори додадуть свіжий погляд класичної історії.

Інших подробиць про картину поки немає.

За сюжетом книги “Десять негренят”, яка також відома під назвою “І нікого не стало”, вісім абсолютно різних людей відправляються в розташований на острові маєток на запрошення містера і місіс Оуен. Однак зустрічають їх подружжя Роджерс, які влаштувалися працювати тут слугами, самих господарів на острові немає. У якийсь момент в будинку звучить голос, який звинувачує всіх десятьох в скоєних злочинах. Потім хтось починає вбивати цих людей по черзі, жахливим чином адаптуючи рядки з дитячої лічилки.

Книга “Десять негренят”, яка також відома під назвою “І нікого не стало” – один з найвідоміших творів Агати Крісті. За ним ставили вистави і зняли кілька картин. У 1987 році вийшов радянський фільм “Десять негренят” Станіслава Говорухіна. А в 2015 році BBC випустив міні-серіал “І нікого не стало” за сценарієм Сари Фелпс.