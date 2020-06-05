Про це повідомляє Інститут масової інформації.
Уточнюється, що в цілому юристами організації було оброблено і передано правоохоронцям інформацію про 67 випадків порушення прав журналістів, зафіксованих з початку 2020 року.
При цьому в поліції розповіли, що одне з проваджень передано в суд, а 5 проваджень з 26 відкритих вже були закриті. Два провадження передано в СБУ і ДБР, а ще в 18 тривають розслідування.
Водночас в поліції повідомляють, що в 22 випадках порушень від самих журналістів не було подано заяв і внесення справ до реєстру досудових розслідувань відбувалося тільки завдяки іншими повідомленнями про злочин.
В Інституті масової інформації додали, що з початку 2020 року зафіксовано 91 випадок порушення прав свободи слова, 45 випадків перешкоджання, 11 випадків побиття та 8 випадків погроз журналістам.
- Головного редактора розслідувального агентства “Слідство.Інфо” Анну Бабинець викликали на допит в Національну поліцію через її запит до народного депутата від “Слуги народу” Олександра Дубінського.