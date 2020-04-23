Згідно з указом президента РФ Володимира Путіна майже 10 тисяч земельних ділянок в незаконно включеному Криму, що належать громадянам України, можуть забрати.

Про це повідомили прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що за 6 років незаконної анексії на Крим та Севастополь почала поширюватися дія указу Президента РФ Володимира Путіна, яким визначається режим земель в прикордонних районах Росії.

Відповідно до цього указу майже 10 тисяч земельних ділянок, які належать громадянам України, можуть бути відібрані у них.

“Це рішення створює передумови для примусового вилучення окупаційною владою 9,75 тис. земельних ділянок, які належать громадянам України і межують з Херсонською областю або знаходяться у прибережних районах тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя”, — зазначили в Мінреінтеграціі.

У відомстві наголосили, що це свідчить про триваюче посилення тиску російської окупаційної влади в Криму на громадян, які не сприймають порядки держави-агресора. Мінреінтеграціі має намір звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

“Даний акт є грубим порушенням права на власність і вже викликав різку критику не тільки з боку України, але й з боку міжнародної спільноти. У разі спроб вилучення земельних ділянок Мінреінтеграції наполегливо рекомендує звертатися до Європейського суду з прав людини”, — заявили в міністерстві.

Інформаційне зведення щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України ℹ️Мінреінтеграції у межах компетенції… Gepostet von Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України am Donnerstag, 23. April 2020