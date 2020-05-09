На суботу, 9 травня, коли відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, по всій Україні пройде понад 300 масових заходів.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіціі України.

На території країни заплановано 290 заходів, пов’язаних з покладанням квітів, і 50 автопробігів. За дотриманням правопорядку та карантинних обмежень стежитимуть більше 6,9 тисяч поліцейських і 1,4 тисячі співробітників Нацгвардії.

“На місцях поліція має проводити роботу та заздалегідь інформувати громадян про обмеження (карантинних — ред.), які будуть відбуватися. Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу”, — розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Заступник міністра також зазначив, що в разі виявлення порушень правоохоронці матимуть “негайно приймати відповідні рішення”.

У свою чергу глава Нацполіціі України зазначив, що правоохоронці отримали рекомендації не штрафувати за порушення громадян похилого віку.

“Ми не стаємо на бік тієї чи іншої сили, ми маємо право висловлювати тільки точку зору закону. А по закону у нас тривають карантинні заходи. Звертаюся до всіх співробітників: не треба штрафувати бабусь та дідусів, які хочуть покласти квіти. Треба забезпечити їхній безперешкодний доступ до місць покладання квітів з дотриманням карантинних заходів. Громадяни, які хочуть вшанувати загиблих у Другій світовій війні, мають зробити це”, — сказав він.