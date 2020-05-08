Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день присвячений пам’яті жертв Другої світової війни. Саме 8 травня прийнято вважати Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

В Україні День пам’яті та примирення відзначають з 2015 року відповідно до Закону України “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років”.

Символом поваги загиблих у Другій світовій війні є червоний мак. Ця квітка символізує кривавий слід від пострілу.

Варто зазначити, що в більшості країн Європи, в США та Великій Британії саме 8 травня вшановують пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

Дні пам’яті та примирення були проголошені рішенням 59-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 24 листопада 2004 року.

8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла Акт про беззастережну капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини, підписаний начальником оперативного штабу ОКВ (Верховне головнокомандування вермахту) генерал-полковником Альфредом Йодлем за дорученням президента Німеччини Карла Деніца. Акт був підписаний 7 травня в Реймсі (Франція), а ратифікований на наступний день у Берліні.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у зв’язку з карантином, який був введений через епідемію коронавірусу, в Україні масові заходи 8-9 травня не плануються.

При цьому більшість українців вважають за потрібне відзначати в країні й День пам’яті та примирення, і День перемоги.