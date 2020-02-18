В ніч з неділі на понеділок, з 29 на 30 березня, Україна перейде на літній час. Це робиться для того, щоб люди могли раніше починати робочий день.

Про це розповідають #Букви.

Переведення годинника на літній час здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Україна переходить на літній час для того, щоб люди могли швидше починати день і довше працювати, а на зимовий – через коротке світлового дня і для економії енергоресурсів.

Щоб легше адаптуватися до нового часу після переходу слід за тиждень до переведення годинників лягати на 15 хвилин раніше, ніж зазвичай. Крім того, за годину до сну краще відкласти гаджети. Перед сном не слід пити каву.

Адаптацію до зимового також варто починати за тиждень.

Лікарі відзначають, що після переведення годинників люди можуть відчувати втому, головний біль, виснаження і навіть роздратування.

Історія переводу часу

Першим, хто запропонував переводити час, був Бенджамен Франклін. Майбутній президент США працював послом у Франції.

За його підрахунками, якщо жителі Парижа почнуть прокидатися раніше в період з кінця березня до кінця жовтня, то зможуть взагалі обійтись без свічок. Але тоді ідею Франкліна не підтримали.

Систему переходу на літній час запропонував новозеландський ентомолог Джорж Вернон Хадсон, але його також не послухалися. Варто зазначити, що Нова Зеландія ніколи не переходила на літній час.

Пізніше англієць Вільям Віллетт, який обожнював грати в гольф, також запропонував переводити стрілки годинника, адже заради улюбленого хобі він був готовий вставати до світанку. Але інші в цей час спали і Віллета це засмучувало.

Через рік після смерті Віллета – в 1916 році – Англія стала першою країною, яка почала послуговуватися літнім часом. Зміна часу дозволяла економити вугілля, таке необхідне під час Першої світової війни. Потім і інші країни приєдналися до літнього часу.

Хто переводить стрілки годинника?

Понад 70 країн і територій переводять час:

США, Канада, Мексика, всі країни Європи (крім Ісландії, Росії та Білорусі), Куба, Іран, Сирія, Йорданія, Ліван, Ізраїль, Палестина, більшість штатів в Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Бразилія, Парагвай.

Від переходу на літній час відмовилися Японія, Китай, Індія, Сінгапур, Південна Корея, Тайвань.