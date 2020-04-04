Карантинні заходи через пандемію коронавірусу COVID-19 ввели багато країн Європи. При цьому Швеція відмовилася від жорстких обмежень.

Що особливого в шведському підході до боротьби з пандемією, розбиралися #Букви.

У той час, коли європейські країни вводять все більш жорсткі заходи, Швеція залишається винятком. Школи для дітей до 16 років, дитячі садки, бари, ресторани, гірськолижні курорти, спортивні клуби та перукарні продовжують працювати.

Станом на 28 березня, університети та коледжі були закриті, тоді ж уряд країни посилив заборону на проведення заходів, обмеживши їх до 50 осіб.

Якщо у когось з’являться симптоми захворювання, вони все одно можуть повернутися на роботу або в школу всього через два дні після того, як симптомів не буде. Більш того, якщо батьки починають проявляти симптоми, їхні діти можуть і далі відвідувати школу.

Влада лише рекомендує соціальне дистанціювання, при цьому тільки ті, кому за 70 або хто знаходиться в групі ризику, повинні залишатися вдома.

Чому країна зайняла таку позицію?

По-перше, через економічні ризики. Залежна від торгівлі економіка Швеції вже переживає найгірший спад за останній час, та її лідери, ймовірно, не хочуть його посилення.

Відомий шведський промисловець Якоб Валленберг попередив, що жорсткі обмеження можуть привести до зростання безробіття на 20-30 %.

По-друге, суспільна довіра. Органи охорони здоров’я Швеції політично незалежні – якщо їх офіційна думка така, що обмеження не потрібні, це виконується.

На відміну від Великобританії, де громадські страхи зіграли велику роль у зміні аналогічної позиції прем’єр-міністра Бориса Джонсона, деякі шведи стурбовані порушенням порядку, яке можуть спровокувати закриття шкіл або паніка.

Жителі Швеції довіряють уряду, а також своїм співгромадянам. Тобто там люди відповідальні, якщо вони захворіють, то будуть дотримуватися всіх правил.

Чи працює стратегія?

Згідно щоденного брифінгу Шведського інституту суспільної охорони здоров’я від 30 березня, число позитивних випадків COVID-19 в країні перевищило 4000. Це число майже тотожне рівню зараження в Норвегії, але в Швеції живе вдвічі більше людей.

Незважаючи на те, що число інфікування важко порівнювати, різниця в рівні смертності чіткіша. На 30 березня в Швеції померло 146 осіб з COVID-19. У Норвегії це число становить 32.

Керівник відділу мікробіології в агентстві охорони здоров’я країни Карін Тегмарк Уізелл в інтерв’ю шведському радіо заявила, що поки рано говорити про те, чи буде шведська модель боротьби з вірусом успішніша, ніж жорстка політика, що проводиться в сусідніх країнах.

У шведському підході є дві сторони медалі

Аналітик шведського банку Nordea Торбйорн Ісакссон вважає, що шведська стратегія виглядає, як “поживемо – побачимо”. Це стосується того, як буде розвиватися крива зараження.

Швеція сподівається, що поширення та серйозність вірусу не будуть такими, як прогнозує найгірший сценарій, та що існуючих правил соціального дистанціювання буде достатньо.

Професор вірусології Фредрік Елг висловив стурбованість з цього приводу. Епідеміолог Йоаким Роклов вважає такий підхід “величезним експериментом”, який може піти “шалено” неправильно. Математик Маркус Карлссон заявив, що це рівносильно “російській рулетці”.

Підхід, заснований на вижиданні, може захистити економіку і зберегти суспільну довіру, але він не уповільнює поширення вірусу. Країни в Азії, які контролювали свій спалах, не вдаючись до локалізації, – наприклад, Південна Корея – радикально посилили тестування, відстеження і цільові карантини в якості більш точного альтернативного методу уповільнення поширення вірусу.

Швеція також почала тестування, але за оцінками Our World In Data, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Корея, Німеччина та Австрія її випереджають.

Друга проблема полягає в тому, що, якщо спалах посилиться, довіра почне пропадати. Опитування, проведене газетою Svenska Dagbladet, показало, що трохи більше половини шведів вважають, що введені заходи були “добре збалансовані”, але це маленькі цифри, враховуючи, що після введення обмежень в Великобританії та Франції рейтинги схвалення там злетіли до 93 %.

Існує шанс, що Швеція в кінцевому підсумку введе жорсткіші заходи, але занадто пізно, піддаючи країну витратам, яких вона прагнула уникнути.