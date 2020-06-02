Про це повідомляє ВГО “Комітет виборців України”.

“Всього в квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народні депутати. Із них, відповідно до даних декларацій, 25 депутатів є мільйонерами. Тобто, вони мають у власності грошових активів (розділ 12 декларацій) на суму понад один мільйон гривень. Мова йде про готівкові кошти, а також кошти, які є на рахунках в банківських установах”, — пояснили в КВУ.

Там також зазначили, що абсолютна більшість депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти — члени фракції “Слуга Народу”. Йдеться про 19 осіб.

Серед них:

Олександр Трухін — задекларував 21,7 млн. грн.

Артем Кунаєв — 9,9 млн. грн.

Степан Чернявський — 9,6 млн. грн.

Павло Якименко — 9,4 млн. грн.

Олександр Салійчук — 8,6 млн. грн.

Євген Петруняк — 7 млн. грн.

Олексій Ковальов — 6,9 млн. грн.

Федір Веніславський — 6,8 млн. грн.

Богдан Торохтій — 6,4 млн. грн.

Андрій Костін — 4, 8 млн. грн.

Олександр Аліксійчук — 4,3 млн. грн.

Геннадій Касай — 4,1 млн. грн.

Олександр Горобець — 2,9 млн. грн.

Ганна Лічман — 2,6 млн. грн.

Артем Чорноморов — 2,5 млн. грн.

Максим Зуєв — 2 млн. грн.

Едуард Прощук — 1,9 млн. грн.

Дмитро Нальотов — 1,6 млн. грн.

Олена Копанчук — 1,2 млн. грн.

“З урахуванням грошових активів дружини та позичених коштів, до переліку депутатів-мільйонерів, які орендують житло за бюджетні кошти, варто додати Максима Бужанського (“Слуга Народу”). У декларації депутата вказано 332 тис. доларів коштів, позичених третім особам. Ще 218 тис. доларів готівкових коштів перебуває у власності дружини”, — додається в повідомленні.

У п’ятірку найбагатших депутатів, які орендують житло, крім О. Трухіна, А. Кунаєва та С. Чернявського зі “Слуги Народу”, також увійшли Анатолій Урбанський із групи “За майбутнє” (19,7 млн. грн.) та Олег Мейдич із ВО “Батьківщина” (9,8 млн. грн.).

У КВУ нагадали, що відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону “Про статус народного депутата України” право на отримання компенсації на проживання мають депутати, які “не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їхнього проживання, відповідно до їхньої реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж міста Київ”.