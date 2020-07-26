Співробітник поліції Львівської області, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ-2107, збив пішохода і втік.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

Аварія сталася пізно ввечері 19 липня, але інформація про неї з’явилася тільки сьогодні. 22 липня правоохоронці встановили особу поліцейського.

Також повідомляється, що 23 липня керівник поліції області Василь Віконський звільнив правопорушника і направив матеріали службового розслідування до територіального підрозділу Державного бюро розслідувань.

“Правоохоронці встановили особу травмованого – 45-річного місцевого жителя, якого із травмами госпіталізували. За фактом ДТП слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні .

Поліцейському загрожує до восьми років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.