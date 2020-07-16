Водія засудили до 6 років в’язниці за смертельне ДТП

Водія, який скоїв смертельне ДТП в Солом'янському районі Києва, засудили до шести років тюремного ув'язнення.

Про це повідомила прес–служба прокуратура Києва.



Уточнюється, що Солом’янським судом Києва було прийнято рішення позбавити водія волі на 6 років з позбавленням водійських прав на 3 роки.

Відзначається, що 28–річний чоловік на Mitsubishi Lancer наближався до нерегульованого пішохідного переходу, перевищуючи при цьому швидкість. Він не відреагував, що по пішохідному переходу йшла людина, і збив її. Потерпілий помер від травм, отриманих в результаті аварії.