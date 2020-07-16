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Водія засудили до 6 років в’язниці за смертельне ДТП

Водія, який скоїв смертельне ДТП в Солом'янському районі Києва, засудили до шести років тюремного ув'язнення.

Четвер, 16 липня 2020, 13:35

Про це повідомила пресслужба прокуратура Києва.

Уточнюється, що Солом’янським судом Києва було прийнято рішення позбавити водія волі на 6 років з позбавленням водійських прав на 3 роки.

Відзначається, що 28річний чоловік на Mitsubishi Lancer наближався до нерегульованого пішохідного переходу, перевищуючи при цьому швидкість. Він не відреагував, що по пішохідному переходу йшла людина, і збив її. Потерпілий помер від травм, отриманих в результаті аварії.

  • Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі столиці, на Столичному шосе сталася аварія, в якій загинула майже вся родина.
  • Пізніше стало відомо, що водій “Мерседеса” був п’яний. У його крові вміст алкоголю становив  1,32 проміле.
  • Підозрюваний під час судового засідання зізнався, що вживав наркотики.
Теги: жертві, ДТП, жертви, Київ, суд, водитель, тюрьма

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