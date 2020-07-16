Водія засудили до 6 років в’язниці за смертельне ДТП

Про це повідомила прес–служба прокуратура Києва.
Уточнюється, що Солом’янським судом Києва було прийнято рішення позбавити водія волі на 6 років з позбавленням водійських прав на 3 роки.
Відзначається, що 28–річний чоловік на Mitsubishi Lancer наближався до нерегульованого пішохідного переходу, перевищуючи при цьому швидкість. Він не відреагував, що по пішохідному переходу йшла людина, і збив її. Потерпілий помер від травм, отриманих в результаті аварії.
- Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі столиці, на Столичному шосе сталася аварія, в якій загинула майже вся родина.
- Пізніше стало відомо, що водій “Мерседеса” був п’яний. У його крові вміст алкоголю становив 1,32 проміле.
- Підозрюваний під час судового засідання зізнався, що вживав наркотики.