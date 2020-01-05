У населеного пункту Золоте-4 на міні підірвалась вантажівка. Загинув один український військовий.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

“Сьогодні, 5 січня, в районі населеного пункту Золоте-4, в результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив вантажного автомобіля ГАЗ-66 одного з підрозділів Об’єднаних сил, який здійснював заходи логістичного забезпечення”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що в результаті підриву один український військовий загинув, а ще один отримав важкі поранення.

Повідомляється, що в даний момент на місці працює слідча група, яка з’ясовує обставини інциденту.