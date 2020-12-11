Держуправління справами за 6 місяців 2020 року придбало годинників на 0,7 млн гривень для проведення заходів та офіційних зустрічей за участю президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє проєкт “Наші гроші”.

Так впродовж травня-листопада ДУС уклало з ТОВ “Київський годинниковий завод” 15 угод щодо закупівлі подарункових годинників для проведення заходів і офіційних прийомів за участі президента Володимира Зеленського. Загалом цьогоріч таких угод було 17.

Загальна вартість цих угод — 723 тисячі гривень. При цьому всі угоди було проведено за спрощеною процедурою, оскільки вартість товарів не перевищувала 50 тисяч гривень.

Було придбано 172 годинники українського бренду Kleynod (по 11-12 в одній закупівлі), що належить заводу.

Найбільше (74 зі 172) придбано годинників моделі K20.6. Журналісти зазначають, що на сайті бренду є дві моделі зі схожими номерами. Вони входять до лімітованої серії “Клейноди незалежності”.

Вони мають позолочений корпус із нержавіючої сталі, швейцарський кварцовий механізм, мінеральне скло, шкіряний ремінець та цифри за мотивами тризуба.

Також було замовлено 48 годинників моделі KFS 810 та 25 годинників KFS 510.

Це чоловічі моделі у військовому стилі з корпусом із нержавіючої сталі, швейцарським кварцовим механізмом, мінеральним склом, каучуковим ремінцем, люмінесцентними знаками циферблату і стрілками.

Також було придбано 25 жіночих годинників К135-503W Kr із візерунком. Вони мають швейцарський кварцовий механізм, корпус із нержавіючої сталі, мінеральне скло, а також ремінець із сатину й шкіри.

Засновником і директором “Київського годинникового заводу”, згідно з даними відкритих реєстрів, є киянин Олексій Золотарьов.

Ще у 2016 році 5% капіталу заводу належало російському заводу “Годинниковий завод “Політ”.