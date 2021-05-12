Про це свідчать попередні дані Державної податкової служби України.
Наразі доходи в розмірі більш як 1 млн гривень задекларувала 8451 особа, з них 1 людина (мешканець Києва) задекларувала понад 1 млрд гривень.
Кількість мільйонерів за рік зросла на 6%. Найбільше їх серед мешканців Києва (3375 осіб) та Дніпропетровської, Харківської і Київської областей (684, 595 та 540 осіб відповідно).
“Загалом мільйонерами задекларовано дохід у сумі 70,4 млрд грн, визначено до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 1,6 млрд грн, військового збору – 0,2 млрд гривень”, — зазначають податківці.
Більше за інших податків з доходів в інших країнах до держбюджету сплатив мешканець Києва (понад 80 млн гривень).
Понад 20 млн гривень податків сплатили 12 осіб, половина з них — з Києва, по дві людини з Одещини та Київщини, по одній — з Харківщини та Львівщини.
- Нагадаємо, за 2020 рік в Україні доходи у сумі понад 1 млн грн задекларували 2,5 тисячі платників податків.