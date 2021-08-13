Міністерство фінансів України підтвердило, що готує законопроєкт про непрямі методи податкового контролю, який запровадить механізм оподаткування доходів українців, джерела походження яких вони не можуть пояснити.

Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на відповідь Мінфіну.

6 серпня народний депутат з фракції “Слуги народу”, очільник фінансового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що Кабінет Міністрів планує подати до Верховної Ради законопроєкт про непрямі методи податкового контролю.

У Мінфіні зазначили, що цей законопроєкт готують спільно з Державною податковою службою, яка, в разі його прийняття, матиме повноваження здійснювати так звані “непрямі методи контролю” за доходами громадян.

Розробка відповідного законопроєкту була передбачена законом про податкову амністію, який Верховна Рада прийняла в червні поточного року. У прикінцевих положеннях до закону прописано доручення Кабінету Міністрів щодо розробки в 9-місячний термін законопроєктів для посилення контролю за доходами громадян.

Що пропонує Мінфін?

У Мінфіні хочуть надати податковій повноваження порівнювати реальний спосіб життя фізичних осіб із наявною інформацією щодо отриманих ними доходів та сплачених з цих доходів податків.

Наприклад, якщо особа офіційно отримує мінімальну зарплату, але у якийсь момент купить дороге авто, то податкова матиме перевіряти походження грошей на цю покупку. Якщо ж фізична особа не зможе пояснити, звідки взяла гроші, то її змусять заплатити податок з суми, яку вона витратила на купівлю.

Пропонуються податки за звичайною ставкою — 18% та 1,5% відповідно. Тобто громадянам доведеться сплачувати 1/5 від вартості покупки.