Сьогодні, 17 липня, у північних, центральних і східних областях можливі дощі та грози, у західних і частково південних буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні буде чи не найпрохолодніше. Температура повітря коливатиметься від +19 до +23 градусів. Вночі — від 9 до 14 С°. Винятком є Закарпатська область – там буде справжнє літнє тепло: +25..+27 градусів вдень, від 11 до 13 градусів тепла вночі. На заході України буде сухо, не враховуючи північно-західних Волинської та Рівненської областей – там можливі грози.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +20 до +27 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до 11..15 С°. Можливі опади у вигляді дощів і гроз.

На півночі температура вдень буде +18…+22 градуси, вночі – від +11 до +14 градусів вище нуля.

У східних областях буде найспекотніше : від +25 до +30 градусів, вночі – 13..19 С°. Можливі дощі та грози.

Збережеться спека і на півдні: від +26 до + 29 градусів. Вночі температура буде від +15 до +19 градусів. У Миколаївській і Херсонській області дощитиме, в Одесі та Криму буде хмарно з проясненням.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +19..+21 градус, вночі – від 12 до 14 градусів.

16 липня, згідно з прогнозами, половину українських областей мали накрити дощі, однак на іншій половині країни було сонячно.