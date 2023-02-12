За даними синоптиків у неділю, 12 лютого, в Україні подекуди очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з даними синоптиків вночі в Україні, вдень у південно-східній частині та Карпатах очікується мокрий сніг. На решті території прогнозується без істотних опадів.

Наголошено, що на дорогах країни подекуди можлива ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах 4-9° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 6° тепла.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Зазначено, що у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.