Врожайність по всьому світу знижується через зміни погодних умов, які продиктовані кліматичними змінами. В результаті зменшення врожайності - зростає рівень голоду.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

“Екстремальні погодні умови знищують посіви по всьому світу, загрожуючи подальшому збільшенню продовольчої інфляції, в той час, як витрати близькі до найвищого рівня за десятиріччя, а голод тільки зростає”, – повідомили у виданні.

Зокрема, в Бразилії був найсильніший мороз за останніх 20 років, який знищив врожай кави. В Китаї повінь затопила ключовий регіон свинарства, створивши нові загрози для поширення хвороб тварин. Через аномальну спеку було знищено посіви зернових в США та Канаді. В Європі дощі викликали загрозу для поширення грибкових захворювань.

Через такі погодні умови, цього тижня вартість кави зросла на 17% і так далі.

У виданні пояснили, що зміни клімату та пов’язана з ними нестабільність погоди провокують складнощі у заготівлі продовольства, а в бідних країнах виникає голод. В деяких випадках це провокує соціальні та політичні проблеми.

Спеціальна посланниця ООН Агнес Калібата на Саміті з продовольчих систем 2021 року заявила, що “те, що відбувається в одній частині світу, в результаті впливає на всіх”.

“Ми недооцінили, наскільки часто погода змінюватиметься і який вплив на нас це матиме… В деяких частинах світу люди переживають страхітливі зміни клімату”, – додала вона.

В ООН попереджали, що індекс цін на харчові продукти продовжує зростати протягом року, починаючи з травня. Загалом, у світі харчові продукти подорожчали на 34%.

“Жодна інша сфера не знаходиться в прямій залежності від сонця, дощу та спеки більше, ніж сільське господарство, де погодні зміни можуть миттєво змінити звичні плани фермера. Ця сфера стала глобалізованою та концентрованою, створюючи небезпечну ситуацію, коли екстремальні погодні умови в одному місці – викликають зміни всюди”, – пояснили експерти.

Як приклад, Бразилія – найбільший у світі постачальник цукру та апельсинового соку, а також – основний виробник кукурудзи та сої. В Бразилії – 40% світового врожаю арабіки (кави).

“Немає іншої країни світу, яка могла б так вплинути на кон’юктуру світового ринку… Тобто те, що відбувається в Бразилії, стосується всіх“, – розповів Майкл Шерідан, директор з пошуку та розподілу ресурсів в Intelligentsia Coffee.

Спека в Північній Америці

Засуха в Канаді, до якої додалась рекордна спека, спровокували сотні лісових пожеж. Через вогонь в Британській Колумбії потяги, що перевозили зерно на експорт, стояли на залізничних рейках тижнями. Через засуху знищено посіви в канадських провінціях та в північній частині США. Вартість муки в США зросла до історичного максимуму за останніх вісім років.

Морози в Бразилії

Найгірше, що спіткало Бразилію цьогоріч – аномальні морози. Через них було знищено врожайність в основних районах, де вирощують каву. Особливо мороз нашкодив молодим деревам. Через аномальні морози проблеми у сфері вирощування та експортування кави будуть ще багато років. Знищення молодих кавових дерев означає, що навіть через два роки посіви будуть неякісними. Фермерам потрібно буде постійно буде обрізати гілки, які бодай трохи пошкоджені й чекати, поки дерева знову зможуть родити. Водночас доведеться саджати нові дерева та доглядати за ними.

Повінь в Китаї

Повінь в центральній китайській провінції Хенань, центрі сільськогосподарського виробництва та виробництва харчових продуктів, поки що вдалося стримати. Найбільше від дощів постраждали свинарні ферми та посіви кукурудзи.

Найбільше занепокоєння пов’язано з тим, що через затоплення можуть швидко розповсюджуватися хвороби тварин. Зокрема, африканська чума серед свиней. Востаннє спалах хвороби був в країні у 2018 році. Тоді в Китаї вирізали половину свиней. Хвороби можуть поширюватися через тварин, воду та ґрунт.

Повені в Європі

Дощ в Європі призвів до затримки врожаю зернових. Це відбулося після весняних заморозків, які нашкодили врожаю цукрових буряків, плодових дерев, виноградників і так далі.