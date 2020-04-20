З'явилися відео масових пожеж лісу і трави в Овруцькому районі Житомирської області.

Відеоролики були опубліковані в соціальних мережах.

На відео колона пожежної техніки, що прибула в Житомирську область для локалізації пожеж.

Вибачте, неможливо завантажити всі видео разом Желудівка ( відео 2) Gepostet von Віталій Юшкевич am Sonntag, 19. April 2020

Горить суха торішня трава в хвойному лісі.

Вибачте, неможливо завантажити всі відео разом Желудівка ( відео 5) Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020

Від трав’яного настилу вогонь переходить на стовбури дерев.

Вибачте, неможливо завантажити всі відео разом Желудівка ( відео 6) Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020

Вогнища загорянь досить великі і об’ємні .

Вибачте, неможливо завантажити всі відео разом Желудівка ( відео 7) Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020

У багатьох місцях трав’яний настил сухої торішньої трави вигорає повністю .

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Від полум’я гинуть також і молоді дерева.

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Невеличкі молоді дерева прогорають повністю.

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Пожежники простягають шланги прямо через ліс , намагаються залити водою вогнища .

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Видно, що деякі ділянки лісу вже повністю вигоріли.

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