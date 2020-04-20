Відеоролики були опубліковані в соціальних мережах.
На відео колона пожежної техніки, що прибула в Житомирську область для локалізації пожеж.
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Sonntag, 19. April 2020
Горить суха торішня трава в хвойному лісі.
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020
Від трав’яного настилу вогонь переходить на стовбури дерев.
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020
Від полум’я гинуть також і молоді дерева.
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020
Невеличкі молоді дерева прогорають повністю.
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020
Видно, що деякі ділянки лісу вже повністю вигоріли.
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Gepostet von Віталій Юшкевич am Montag, 20. April 2020
- Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні відчуження тривають пожежі лісу і сухого трав’яного настилу.