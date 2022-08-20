В Інституті вивчення війни прокоментували підготовку росіянами "судилища" над захисниками "Азовсталі", яке заплановано в тимчасово окупованому Маріуполі на 24 серпня.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики, коментуючи заяву українських розвідників щодо підготовки “судилища” над українськими захисниками в окупованому Маріуполі зауважили, що ці “показові процеси”, ймовірно хочуть організувати для росіян.

На думку експертів, таким чином окупанти хочуть продемонструвати, що вживає всіх необхідних заходів для безпеки на тимчасово окупованих територіях України.

Ще однією причиною “судилища” може бути намагання деморалізувати українські війська.

“Ймовірно, російська влада орієнтує судові процеси навколо Дня Незалежності України, щоб створити додаткові інформаційні умови для здійснення контролю правоохоронних органів на окупованих територіях”, – резюмували в ISW.