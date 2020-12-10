Хоча Дональд Трамп все ще заперечує результати виборів, на яких програв, його дружина та перша леді Меланія Трамп вже опікується тим, як буде залишати Білий дім, що чекає на неї після закінчення терміну президентства її чоловіка.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Ще в середині листопада Меланія Трамп підтримала чоловіка, коли він був незгодний з результатами виборів.

Але тепер, коли Дональд Трамп все ще шукає спосіб залишитися в Білому домі та оскаржити результати голосування, перша леді опікується тим, яким буде її життя після закінчення його президентства.

“Вона просто хоче додому”, — сказало джерело видання, ознайомлене з душевним станом Меланії Трамп.

На питання щодо того, як перша леді ставиться до чуток, що її чоловік може оголосити про участь у виборах у 2024 році, джерело додало: “Це може бути не дуже добре”.

За інформацією трьох джерел видання, у Білому домі вже йде інвентаризація власних меблів, предметів мистецтва та особистих речей родини президента.

Крім того, Меланія Трамп намагалася з’ясувати через радників, чи буде для неї, як для першої леді, спеціальне фінансування, коли вона залишить Білий дім, кажуть два джерела CNN.

Однак такого фінансування не передбачено. Колишній головнокомандувач і президент отримує пільги, кошти на створення власного офісу та штату працівників, дорожні витрати тощо. Для першої леді передбачено тільки пенсію 20 тисяч доларів, що виплачується в разі смерті чоловіка.

Також інформовані джерела повідомляють, що Меланія Трамп зосереджена на тому, якою буде її спадщина. Вона розглядає можливість написання книги, проте це, ймовірно, будуть не мемуари, написання яких є традицією для експерших леді.

Замість цього Трамп ймовірно створить фотокнигу про історію гостинності Білого дому або про дизайнерські проєкти, які вона завершила бувши першою леді.