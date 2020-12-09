Республіканці в комітетах по інавгурації президента в Конгресі США проголосували проти резолюції щодо визнання Джо Байдена переможцем виборів. Цей документ підтвердив би підготовку до передачі повноваження глави Білого дому Байдену. Президент Дональд Трамп продовжує свою боротьбу за результати виборів.

Про це пише американське видання Bloomberg.

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, сенатор Рой Блант і лідер республіканців в палаті Кевін Маккарті проголосували проти резолюції.

Такі дії розлютили членів комісії-демократів.

“Вражає, наскільки республіканці відмовляються визнати результати виборів і визнати Джо Байдена і Камалу Харріс нашим наступним президентом і віце-президентом”, – сказав лідер більшості в Палаті представників Стені Хойер з Меріленда.

Спільний комітет кожні чотири роки планує церемонію інавгурації глави Білого дому.

Президент Трамп все ще відмовляється визнати свою поразку на виборах у листопаді, стверджуючи без доказів, що голосування було сфальсифіковане.

Майже всі юридичні заперечення, висунуті кампанією Трампа, були відхилені судами, і всі штати, де Трамп намагався оскаржити результати, підтвердили свої підсумки президентських виборів.