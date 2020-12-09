Про це пише американське видання Bloomberg.
Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, сенатор Рой Блант і лідер республіканців в палаті Кевін Маккарті проголосували проти резолюції.
Такі дії розлютили членів комісії-демократів.
“Вражає, наскільки республіканці відмовляються визнати результати виборів і визнати Джо Байдена і Камалу Харріс нашим наступним президентом і віце-президентом”, – сказав лідер більшості в Палаті представників Стені Хойер з Меріленда.
Спільний комітет кожні чотири роки планує церемонію інавгурації глави Білого дому.
Президент Трамп все ще відмовляється визнати свою поразку на виборах у листопаді, стверджуючи без доказів, що голосування було сфальсифіковане.
Майже всі юридичні заперечення, висунуті кампанією Трампа, були відхилені судами, і всі штати, де Трамп намагався оскаржити результати, підтвердили свої підсумки президентських виборів.
- У п’ятницю, 4 грудня, обраний президент США Джо Байден розповів, що планує скласти присягу на сходах Капітолію США. Однак церемонія його інавгурації, яка відбудеться 20 січня, носитиме більш віртуальний характер, враховуючи пандемію.