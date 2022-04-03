Про це політик написав у Twitter.
Він констатував, що відступ російської армії, місця масових вбивств в Бучі, які вона лишає по собі, розкривають повний масштаб звірств РФ.
“Ми можемо лише уявити, що відбувається на інших окупованих територіях”, – наголосив очільник МЗС Литви.
Він заявив, що немає іншого шляху – зараз купівля нафти та газу в Росії є фінансуванням військових злочинів. Він закликав усіх не ставати співучасником цього.
- Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала випадки порушення російськими військовими силами законодавства на окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей України.
- Колишня прокурорка ООН Карла дель Понте, яка в 1990-х займалася розслідуванням воєнних злочинів в Руанді та Югославії, закликала Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видати ордер на арешт Путіна.