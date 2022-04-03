Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що товарно-грошові відносини з країною-агресором – це фінансування військових злочинів, які здійснює в Україні російська армія.

Про це політик написав у Twitter.

Він констатував, що відступ російської армії, місця масових вбивств в Бучі, які вона лишає по собі, розкривають повний масштаб звірств РФ.

“Ми можемо лише уявити, що відбувається на інших окупованих територіях”, – наголосив очільник МЗС Литви.

Він заявив, що немає іншого шляху – зараз купівля нафти та газу в Росії є фінансуванням військових злочинів. Він закликав усіх не ставати співучасником цього.