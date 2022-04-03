Колишня прокурорка ООН Карла дель Понте, яка в 1990-х займалася розслідуванням воєнних злочинів в Руанді та Югославії, закликала Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видати ордер на арешт Путіна.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на швейцарське видання Le Temps, якому колишня прокурорка ООН Карла дель Понте дала інтерв’ю.

Дель Понте закликала Гаазький трибунал видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за воєнні злочини, які Росія вчиняє в Україні.

В 1990-х роках Карла дель Понте очолювала трибунали з розслідування воєнних злочинів у Руанді та Югославії.

Вона заявила, що факт вчинення росіянами воєнних злочинів в Україні є очевидним.

Дель Понте розповіла, що була шокована, коли побачила факти використання братських могил для поховання людей в Україні після російського вторгнення.

Прокурорка додала, що сподівалася ніколи більше не побачити братських могил. Вона наголосила, що поховані в цих могилах люди мають родичів, які й гадки не мають, що сталося з їхніми близькими.

“Це неприпустимо”, — зауважила Карла дель Понте.

Прокурорка вважає, що факт видачі ордеру на арешт Путіна є єдиним інструментом, який уможливлює арешт винного у воєнних злочинах та притягнення його до відповідальності у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.