Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.
Повідомляється, що поліцейські зупинили автомобіль чоловіка на Броварському проспекті для перевірки документів. Підійшовши до авто, поліцейські помітив в салоні предмет, схожий на пістолет.
“Під час спілкування з працівниками поліції водій помітно нервував та, ігноруючи їх запитання, натиснув на педаль газу і почав утікати. У цей момент інший спецпризначенець застрибнув у машину правопорушника та намагався його зупинити. Наряд поліції почав переслідувати водія-втікача, при цьому його попередили про застосування табельної вогнепальної зброї для зупинки машини”, — розповіли в главку.
Оскільки втікач не відреагував на вимоги і попередження поліцейських, їм довелося зробити кілька пострілів по колесах автомобіля.
“В результаті застосування зброї ніхто не постраждав. Зловмисника зупинили на мосту Метро. Ним виявився громадянин іншої держави, 1981 року народження. … Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Після проведення перевірки буде дана правова кваліфікація події та діям зловмисника”, — підкреслили в поліції.
Предмет, схожий на пістолет, у чоловіка вилучили. Його відправлять на експертизу.
- Нагадаємо, раніше колишний військовослужбовець Олексій Белько заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його та державні установи. Бійці спецпідрозділів КОРД і “Альфа” затримали його. Пізніше було опубліковано відео затримання й допиту зловмисника.
- Начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що особисто спілкувався зі злочинцем, але ніяких чітких і виразних вимог він не висував, а міністр у справах ветеранів Оксана Коляда сказала, що Белько просить вибачення у киян за свій вчинок.
- Наразі Олексій Белько, який погрожував мінуванням мосту метро в Києві, поміщений до психіатричної лікарні.