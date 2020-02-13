Увечері в середу на мосту Метро в Києві поліцейські відкривали стрілянину по авто озброєного порушника.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Повідомляється, що поліцейські зупинили автомобіль чоловіка на Броварському проспекті для перевірки документів. Підійшовши до авто, поліцейські помітив в салоні предмет, схожий на пістолет.

“Під час спілкування з працівниками поліції водій помітно нервував та, ігноруючи їх запитання, натиснув на педаль газу і почав утікати. У цей момент інший спецпризначенець застрибнув у машину правопорушника та намагався його зупинити. Наряд поліції почав переслідувати водія-втікача, при цьому його попередили про застосування табельної вогнепальної зброї для зупинки машини”, — розповіли в главку.

Оскільки втікач не відреагував на вимоги і попередження поліцейських, їм довелося зробити кілька пострілів по колесах автомобіля.

“В результаті застосування зброї ніхто не постраждав. Зловмисника зупинили на мосту Метро. Ним виявився громадянин іншої держави, 1981 року народження. … Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Після проведення перевірки буде дана правова кваліфікація події та діям зловмисника”, — підкреслили в поліції.

Предмет, схожий на пістолет, у чоловіка вилучили. Його відправлять на експертизу.