Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.
28 липня у Маріуполі Донецької області невідомий з сокирою увірвався в синагогу — поранив охоронця і кинув у бік будівлі банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.
Зараз поліція розшукує чоловіка.
Останній раз його бачили 29 липня року поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні штани і чорну Пайту з довгим рукавом. Рухався в сторону с. Сопине з господарської картатою сумкою.
- У посольстві США в Україні відреагували на напад на синагогу, який стався у Маріуполі.