Цезар Юлій-Галарьірогайлальірозр Ілліч, 1991 року народження, обгрунтовано підозрюється в нападі на працівника синагоги в Маріуполі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

28 липня у Маріуполі Донецької області невідомий з сокирою увірвався в синагогу — поранив охоронця і кинув у бік будівлі банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.

Зараз поліція розшукує чоловіка.

Останній раз його бачили 29 липня року поблизу селища Виноградне в Маріуполі. Він був одягнений у чорні спортивні штани і чорну Пайту з довгим рукавом. Рухався в сторону с. Сопине з господарської картатою сумкою.