Про це повідомляється на офіційному сайті ГУНП в Донецькій області.
“У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано скупчення людей в кількості 300 осіб, при цьому не були дотримані соціальна дистанція і інші правила карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масового отруєння) “, – сказано в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що служба пройшла в 275 храмах за порядком стежили 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.
Всього зареєстровано 4 випадки недотримання карантинних правил.
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У Свято-Успенській Святогірській лаврі (Донецька область) 18 квітня провели літургію в присутності величезної кількості віруючих і без засобів індивідуального захисту.