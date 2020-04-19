Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження у зв'язку з подіями в Святогірській Свято-Успенській лаврі через скупчення 300 осіб під час богослужіння на Великдень, 19 квітня.

Про це повідомляється на офіційному сайті ГУНП в Донецькій області.

“У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано скупчення людей в кількості 300 осіб, при цьому не були дотримані соціальна дистанція і інші правила карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масового отруєння) “, – сказано в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що служба пройшла в 275 храмах за порядком стежили 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

Всього зареєстровано 4 випадки недотримання карантинних правил.