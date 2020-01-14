Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в місті Києві.

Зазначається, що внаслідок події постраждало 10 осіб, з яких 7 госпіталізовано до лікарні. Наразі на місці працюють профільні служби, поліцейські забезпечують охорону місця події.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270-1 (Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України, проте за погодженням із Київською місцевою прокуратурою № 1, кримінальне провадження було перекваліфіковано на ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) ККУ.

Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.