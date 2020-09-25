Поліція В'єтнаму вилучила близько 345 тисяч використаних презервативів, які призначалися для перепродажу під виглядом нових.

Про це повідомляє Reuters.

Підпільну фабрику з переробки контрацептивів виявили в південній провінції Бінь Зионг.

За інформацією поліції, загальна вага презервативів склала понад 360 кілограмів, що еквівалентно приблизно 345 000 контрацептивів.

Власник повідомив, що фабрика отримувала “використані презервативи від невідомої особи щомісяця”.

Жінка, затримана під час обшуку, розповіла поліції, що використані контрацептиви спочатку кип’ятили у воді, потім сушили і відновлювали їм форму, надягаючи на дерев’яний фалос, а потім переупаковували і перепродали. За кожен кілограм презервативів працівники отримувала 17 центів.

Скільки перероблених презервативів вже продано, на даний момент невідомо.