Про це повідомила пресслужба Міністерство внутрішніх справ.
Зокрема, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 ( несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.
Наразі встановлюються особи, причетні до вчинення цього кримінального правопорушення.
Крім того, у рамках кримінального провадження Національна поліція України звернулася до Федерального бюро розслідувань та компанії Area1, що виявила ознаки хакерської атаки, із проханням сприяти у наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ. Також для належного розслідування обставин правопорушення Нацполіція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники ФБР.
- Російські хакери здійснювали спроби зламати сайт студії “Квартал 95” заради того, щоб знайти переписку друга президента Володимира Зеленського Івана Баканова, призначеного головою СБУ.