Правоохоронці розпочали кримінальне провадження після публікації інформації в New York Times про те, що російські хакери намагалися зламали сайти кількох українських компаній, зокрема Burisma Holdins та студії "Квартал 95".

Про це повідомила пресслужба Міністерство внутрішніх справ.

Зокрема, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 2 ст. 361 ( несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються особи, причетні до вчинення цього кримінального правопорушення.

Крім того, у рамках кримінального провадження Національна поліція України звернулася до Федерального бюро розслідувань та компанії Area1, що виявила ознаки хакерської атаки, із проханням сприяти у наданні інформації, опублікованої в американських ЗМІ. Також для належного розслідування обставин правопорушення Нацполіція ініціює створення спільної міжнародної слідчої групи, до складу якої будуть запрошені представники ФБР.