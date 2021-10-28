Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Іваніну вбили з вогнепальної зброї біля під’їзду. Він був членом сумського осередку “Правого сектору” та громадським активістом.
Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одній із вулиць Сум була стрілянина і там лежить закривавлений чоловік близько 21:00.
На місце події виїжджало керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області та слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.
Попередньо встановлено, 29-річний чоловік помер внаслідок отриманого вогнепального поранення.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”. Наразі проводяться заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.
- У 2018 році у Бердянську невідомий застрелив 43-річного ветерана АТО та бійця батальйону “Донбас” Віталія Олешка (позивний “Сармат”). #Букви тоді збирали всю інформацію про цей випадок.
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