Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Іваніну вбили з вогнепальної зброї біля під’їзду. Він був членом сумського осередку “Правого сектору” та громадським активістом.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одній із вулиць Сум була стрілянина і там лежить закривавлений чоловік близько 21:00.

На місце події виїжджало керівництво Головного управління Національної поліції в Сумській області та слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.

Попередньо встановлено, 29-річний чоловік помер внаслідок отриманого вогнепального поранення.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”. Наразі проводяться заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.