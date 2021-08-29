Ветеранів полку "Азов" Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша викликають на допит щодо сутичок з поліцією, які сталися 14 серпня під час акції протесту біля Офісу президента.

Про це повідомляє пресслужба Національного Корпусу.

Ветеранам інкримінують ч.4 ст.296 (Хуліганські дії).

“30 серпня ветерани приїдуть на допит до Печерського райвідділу в Києві. Також, о 10.00 перед будівлею поліції представники Нацкорпусу проведуть брифінг для журналістів”, – ідеться у повідомленні.

У брифінгу візьмуть участь лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, керівник штабу Максим Жорін та підозрюваний ветеран Дмитро Кухарчук.

Зазначимо, що акція, учасники якої виступили з вимогою, аби чинна влада “публічно відмовилася від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави”, не була мирною. Активісти принесли з собою шини й димові шашки. Поліціянти запропонували протестувальникам пройти поверхневий огляд особистих речей, однак ті відмовилися й почали жбурляти шинами у силовиків. Розпочалися сутички.