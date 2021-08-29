Про це повідомляє пресслужба Національного Корпусу.
Ветеранам інкримінують ч.4 ст.296 (Хуліганські дії).
“30 серпня ветерани приїдуть на допит до Печерського райвідділу в Києві. Також, о 10.00 перед будівлею поліції представники Нацкорпусу проведуть брифінг для журналістів”, – ідеться у повідомленні.
У брифінгу візьмуть участь лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, керівник штабу Максим Жорін та підозрюваний ветеран Дмитро Кухарчук.
Зазначимо, що акція, учасники якої виступили з вимогою, аби чинна влада “публічно відмовилася від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави”, не була мирною. Активісти принесли з собою шини й димові шашки. Поліціянти запропонували протестувальникам пройти поверхневий огляд особистих речей, однак ті відмовилися й почали жбурляти шинами у силовиків. Розпочалися сутички.
- За інформацією поліції Києва, під час акції постраждали 7 поліціянтів, військовослужбовець Нацгвардії та кілька громадян.